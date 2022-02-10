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Сегодня украинская дипломатия работает в режиме "холодной войны", - Кулеба

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 18:19
Сегодня украинская дипломатия работает в режиме "холодной войны", - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская дипломатия работает в режиме "холодной войны". Глава МИД добавил, что в тот период мир несколько раз находился на грани мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что из-за безответственных действий России последние несколько лет Европа находится в ситуации наивысшего напряжения. Он добавил, что старшие поколения помнит страшные времена "холодной войны". В тот период мир несколько раз балансировал на грани масштабного вооруженного конфликта, а дипломаты работали практически без отдыха, чтобы избежать новой мировой войны.

"Сегодня украинская дипломатия работает именно в таком усиленном антикризисном режиме. К счастью, нам теперь удается вместе с партнерами удерживать ситуацию под контролем и держать Россию в русле дипломатии", - сказал Кулеба в ходе дискуссии "Украина-Франция" во Французском институте международных отношений.

Напомним, накануне Кулеба заявил, что сегодня российские власти пытаются взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне".

Отметим, ранее Кулеба оценил угрозу нового вторжения России в Украину.

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Дмитрий Кулеба Холодная война
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