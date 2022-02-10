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Сьогодні українська дипломатія працює в режимі "холодної війни", - Кулеба

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 18:19
Сьогодні українська дипломатія працює в режимі "холодної війни", - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська дипломатія працює в режимі "холодної війни". Глава МЗС додав, що в той період світ кілька разів перебував на межі світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Кулеба підкреслив, що через безвідповідальні дії Росії останні кілька років Європа перебуває в ситуації найвищої напруги. Він додав, що старші покоління пам'ятає страшні часи "Холодної війни". У той період світ кілька разів балансував на межі масштабного збройного конфлікту, а дипломати працювали практично без відпочинку, щоб уникнути нової світової війни.

"Сьогодні українська дипломатія працює саме в такому посиленому антикризовому режимі. На щастя, нам тепер вдається разом з партнерами утримувати ситуацію під контролем і тримати Росію в руслі дипломатії", - сказав Кулеба в ході дискусії "Україна-Франція" у Французькому інституті міжнародних відносин.

Нагадаємо, напередодні Кулеба заявив, що сьогодні російська влада намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні".

Зазначимо, раніше Кулеба оцінив загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

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Дмитро Кулеба Холодна війна
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