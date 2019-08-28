Сегодня в Украине жара достигнет +32

Погода в Украине 28 августа будет солнечной во всех областях, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики отмечают, что на юге и севере, а также западе и востоке будет солнечно, без осадков. Температура воздуха днем в западных областях достигнет +29+32, ночью ожидается +13+15. В восточных областях - +25+27, а ночью ожидается +15+17.

По данным синоптиков, на севере страны температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +14+16. В южных областях также спектно. Температура воздуха днем достигнет +29+31, а ночью ожидается 19+22. В Крыму и Крымской области 28 августа солнечная погода. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +16+18.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня также солнечно. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +25+27 градусов, ночью ожидается от +14 до +16 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дожди так и не видно.