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Сегодня в Украине жара достигнет +32

Новости » Общество    21.07.2019 - 09:00
Сегодня в Украине жара достигнет +32
Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице сегодня переменная облачность

Погода в Украине сегодня, 21 июля, ухудшится в западной, южной и северной областях, на юге температура воздуха достигнет +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди на западе, юге и частично на севере Украины. Также передают дожди в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха на западе страны днем достигнет +26+28, а ночью ожидается +14+17. По данным синоптиков, в Черновицкой области сегодня переменная облачность, без осадков.

На востоке страны тоже переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до +27+29, а ночью ожидается +15+17. В Запорожской области температура днем поднимется до +32.

По данным синоптиков, на юге страны, кроме Херсонской области, сегодня дожди и температура воздуха днем +32. В Крыму и Крымской области переменная облачность, без дождей и температура воздуха днем также +32.

Сегодня в Украине жара достигнет +32

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27+29, ночью ожидается +16+18. Утро в Киеве сегодня солнечное и теплое.

Сегодня в Украине жара достигнет +32

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