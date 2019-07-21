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Сьогодні в Україні спека досягне +32

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 09:00
Сьогодні в Україні спека досягне +32
Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці сьогодні мінлива хмарність

Погода в Україні сьогодні, 21 липня, погіршиться у західній, південній та північній областях, на півдні температура повітря досягне +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі на заході, півдні та частково півночі України. Також передають дощі у Вінницькій та Житомирській областях. Температура повітря на заході країни вдень досягне +26+28, а вночі очкується +14+17. За даними синоптиків, у Чернівецькій області сьогодні мінлива хмарність, без опадів.

На сході країни теж мінлива хмарність. Вдень температура повітря підніметься до +27+29, а вночі очікується +15+17. У Запорізькій області температура вдень підніметься до +32.

За даними синоптиків, на півдні країни, крім Херсонської області, сьогодні дощі і температура повітря вдень +32. У Криму та Кримській області мінлива хмарність, без дощі і температура повітря вдень також +32.

Сьогодні в Україні спека досягне +32

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +27+29, вночі очікується +16+18. Ранок у Києві сьогодні сонячний та теплий.

Сьогодні в Україні спека досягне +32

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