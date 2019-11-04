Сегодня в Украине тепло, днем до +20

Погода в Украине в понедельник, 4 ноября, будет сухой и теплой почти во всех областях, температура воздуха местами поднимется до +20 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, по данным украинских синоптиков, сегодня осадки возможны лишь в Закарпатской области, на остальной территории будет сухая погода. Днем температура воздуха в северных, западных и центральных областях будет колебаться от +15 до +18 градусов. На востоке будет прохладнее, днем термометры покажут не более +9...+11 градусов. В южных областях сегодня температура вырастет до +19...+20.

Ночью прогнозируется от +5 до +9 градусов, в восточных областях возможно похолодание до 0...+2 градусов. В Одесской и Закарпатской областях ночью будет тепло, столбики термометров будут на уровне +9...+12.

Прогноз в Киеве

В Киеве синоптики прогнозируют теплую погоду. Осадки в столице в понедельник не ожидаются. Днем температура будет колебаться от +15 до +17, ночью термометры будут держаться в пределах +6...+8 градусов. Сохранится южный порывистый ветер до 12 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается потепление до +20 градусов. Синоптик прогнозировала, что на большинстве территории температура вырастет до +15...+20 градусов, однако на востоке будет прохладно.