Сегодня в Украине стартуют вебинары для подготовки к ВНО

"Присоединяйтесь 18 января в 15:00 к разговору на нашем YouTube канале. Будем говорить о том, что стоит учитывать, готовясь к тестированию по английскому языку. Мы продолжаем ряд видеоматериалов от Украинского центра оценивания качества образования по особенностям ЗНО-2022", - говорится в сообщении.

При этом в центре уточнили, что следующие встречи будут посвящены немецкому, испанскому, французскому, украинскому языку и литературе, истории Украины.

"Специалисты отдела содержания общественно-гуманитарных учебных предметов остановятся на отдельных компетентностных задачах тестов по этим дисциплинам и раскроют секреты выполнения различных задач", - уточняют в центре.

Согласно графику, 18 января в 15:00 состоится вебинар, посвященный ВНО по английскому языку, 19 января - вебинар по немецкому языку, 20 января - по испанскому языку, 21 января - по французскому языку, 27 января - по украинскому языку и литературе, 28 января - по истории Украины.

В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание состоится: 19 марта - по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 26 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).