Сегодня в Украине сохранится дождливая погода

Погода в Украине 30 сентября останется неизменной, дожди будут идти в центре, а также на севере и западе страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

По данным Гидрометцентра, сегодня в западных, северных и центральных областях стоит ожидать ливни. На юге и востоке прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода. Днем средняя температура по области будет колебаться от +18 на севере до +22 на остальной территории. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +12. В южных областях будет теплее, днем +22...+24, а ночью +10...+14.

В Крыму сегодня осадки не ожидаются. На полуострове будет преобладать солнечная и теплая погода. Днем температура будет колебаться от +21 до +23, ночью от +11 до +13.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу украинских синоптиков, в понедельник будет дождливая погода. Днем столбики термометров в Киеве покажут от +19 до +21, ночью температура опустится до +11...+13.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в начале октября. Синоптики сообщили, что с 1 по 3 октября в Украине стоит ожидать дождливую погоду, которая будет чередоваться с солнцем. Кроме того, в понедельник, 30 сентября, прогнозировались осадки в северных, центральных и западных областях.