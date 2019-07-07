Сегодня в Украине сохранится дождливая погода

Погода в Украине: сегодня, 7 июля, в западных, центральных, северных и некоторых восточных областях ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков сегодня в западных областях ожидаются значительные дожди, местами возможны грозы, температура днем будет колебаться от +24 до +28, ночью от +14 до +17. Небольшие дожди также коснутся северных и центральных областей, дождливо будет и в Харьковской области. Там столбики термометров днем поднимутся до +28, а ночью опустятся до +13.

На юге и востоке страны сегодня без осадков, но ожидается переменная облачность. Температура днем прогреется до +32, ночью же термометры покажут +12...+20 градусов. В Крыму переменная облачность, днем до +30.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28, а ночью от +15 до +17. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.