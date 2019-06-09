Сегодня в Украине сохранится дождливая погода

Погода в Украине 9 июня 2019 будет дождливой, во всех регионах ожидаются грозы, столбики термометров местами поднимутся до +32. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +29 до +32, ночью от +16 до +19. В центральных регионах днем от +26 до +30, ночью от +14 до +20, осадки ожидаются во всех областях. На юге также дожди с грозами, температура воздуха днем от +27 до +30, ночью от +17 до +19. В Крыму прогнозируются осадки, днем от +27 до +29, ночью от +18 до +20.

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, днем от +22 до +29, ночью от +13 до +16. В северных областях днем от +27 до +31, ночью от +15 до +18.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 9 июня днем ожидаются дожди, местами с грозами, днем температура воздуха будет колебаться от +28 до +30, ночью от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/сек.