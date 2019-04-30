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Україну сьогодні накриють дощі

Новини » Суспільство    30.04.2019 - 10:00
Україну сьогодні накриють дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, температура вдень до +13

Погода в Україні 30 квітня 2019 буде дощовою та холодною, температура повітря вдень до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

У східних областях очікується дощ, температура підніметься до +21 вдень, вночі до +11. В центральних областях також прогнозують опади, температура до +20 вдень, вночі до +10.

На півдні слабкі дощі пройдуть лише в Одеській області, температура вдень очікується на рівні +22, вночі до +11. У Криму мінлива хмарність, температура до +22 градусів.

У північних областях також очікуються невеликі опади, вдень температура підніметься до +15 градусів, а вночі опуститься до +7.

У західних областях синоптики прогнозують дощі, вдень до +18, вночі до +10.

Погода в Україні на 30 квітня 2019

Погода в Україні на 30 квітня 2019

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 квітня пройдуть невеликі дощі, вдень від +11 до +13, вночі до +9, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві та області на 30 квітня 2019

Погода у Києві та області на 30 квітня 2019

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