Сегодня в Украине потеплеет до +22

Синоптики обещают солнечную и теплую погоду в Украине в субботу, 19 октября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня тепло, температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +6+8.

Центр Украины также теплый и без осадков. Днем ожидается +20+22, ночью ожидается +5+9. В северных областях потеплеет до +21, ночью ожидается +6+9.

В восточных областях температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +6+8. На юге потеплеет до +21, ночью ожидается +8+12.

Прогноз в столице

По данным синоптиков, в Киеве сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +7+9.

Отметим, что погода в Украине на следующей неделе будет прохладной, но без осадков. По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание ожидается с 23 октября. Температура воздуха снизится до +15+19 градусов.