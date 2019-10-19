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Сьогодні в Україні потепліє до +22

Новини » Суспільство    19.10.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні потепліє до +22
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях тепло

Синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду в Україні у суботу, 19 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні тепло, температура повітря вдень досягне +19+22, вночі очікується +6+8.

Сьогодні в Україні потепліє до +22

Центр України також теплий та без опадів. Вдень очікується +20+22, вночі очікується +5+9. У північних областях потепліє до +21, вночі очікується +6+9.

У східних областях температура повітря вдень досягне +18+20, вночі очікується +6+8. На півдні потепліє до +21, вночі очікується +8+12.

Прогноз у столиці

За даними синоптиків, у Києві сьогодні тепло та без опадів. Температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +7+9.

Сьогодні в Україні потепліє до +22

Зазначимо, погода в Україні на наступному тижні буде прохолодною, але без опадів. За прогнозом синоптика, відчутне похолодання очікується з 23 жовтня. Температура повітря знизиться до +15+19 градусів.

На наступному тижні в Україні відчутно похолодає Синоптик повідомила про погоду на вихідних
Новини України Гідрометцентр
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