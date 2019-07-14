Сегодня в Украине ожидается дождливая погода

Погода в Украине сегодня, 14 июля, в западных, северных и центральных областях пройдут небольшие дожди, температура днем до +28. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях ожидаются небольшие дожди. Температура днем будет колебаться от +20 до +26, ночью от +10 до +14.

На востоке и юге будет преимущественно облачная погода, но с прояснениями. Там термометры днем покажут от +23 до +28, а ночью температура будет колебаться от +10 до +17. В Крыму также без осадков, днем от +25 до +27, ночью от +14 до +16.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в столице стоит ждать небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +22...+24, ночью опустятся до отметки +11...+13.