Сегодня в Украине будет солнечно и до +12 тепла

В Украине в пятницу, 9 апреля, прогнозируют улучшение погоды. Дожди отступят, а температура днем будет варьироваться от +8 до +12 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра .

Прогноз в областях

На всей территории страны будет сухо, с переменной облачностью. Температура практически на всей территории страны будет в пределах +8+11 градусов днем, ночью от 0 до-2, на юге Украины +10+12 днем, ночью 0+2 градуса.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня немного потеплеет. Столбики термометров днем покажут +9+11 градусов, но ночью возможны заморозки 0-2. Осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность.