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Сьогодні в Україні буде сонячно і до +12 тепла

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 08:00
Сьогодні в Україні буде сонячно і до +12 тепла Фото: в Україні буде сухо і сонячно (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у п'ятницю, 9 квітня, прогнозують поліпшення погоди. Дощі відступлять, а температура вдень буде коливатися від +8 до +12 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

На всій території країни буде сухо, з мінливою хмарністю. Температура практично на всій території країни буде в межах +8+11 градусів вдень, вночі від 0 до-2, на півдні України +10+12 вдень, вночі 0+2 градуси.

Сьогодні в Україні буде сонячно і до +12 тепла

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні трохи потеплішає. Стовпчики термометрів вдень покажуть +9+11 градусів, а вночі можливі заморозки 0-2. Опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність.

Сьогодні в Україні буде сонячно і до +12 тепла

Нагадаємо, з початку тижня Україну накрив північний циклон. Майже у всіх регіонах йшли дощі, місцями мокрий сніг. При цьому потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

Зазначимо, у квітні синоптики прогнозують середню місячну температуру в Україні в межах 8-11 градусів тепла. Це близько середніх багаторічних значень.

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