Сегодня в Украине будет солнечная и малооблачная погода

Погода в Украине 19 августа будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем температура поднимется до +30. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, украинские синоптики прогнозируют, что неделя начнется с жаркой и сухой погоды, осадков не ожидается. Днем температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +28...+30 градусов. Ночью опустится до +11 в северных областях.

В Крыму также осадков не прогнозируется, будет преобладать солнечная и малооблачная погода. Днем от +27 до +29, ночью от +15 до +17.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня также будет солнечно, сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27... +29 градусов, ночью ожидается от +13 до +15.