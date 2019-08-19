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Сьогодні в Україні буде сонячна та малохмарна погода

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні буде сонячна та малохмарна погода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні сонячно, вдень до +29

Погода в Україні 19 серпня буде сонячною та малохмарною в усіх областях, вдень температура підніметься до +30. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, українські синоптики прогнозують, що тиждень розпочнеться зі спекотної та сухої погоди, опадів не очікується. Вдень температура повітря в середньому триматиметься в межах +28...+30 градусів. Вночі опуститься до +11 у північних областях.

У Криму також опадів не прогнозується, переважатиме сонячна та малохмарна погода. Вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +17.

погода

Погода в Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні також буде сонячно, сухо та малохмарно. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +27... +29 градусів, вночі очікується від +13 до +15.

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Новини України Гідрометцентр
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