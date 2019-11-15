Смотрите в Свободе Слова Савика Шустера о земельной реформе, Коломойском в интервью Нью-Йорк Таймс и новых подробностях расследования МН17



Земля раздора: серия 2. Чем обернется новый закон для украинцев?

Коломойский обнимает Россию. Что значит изменение риторики в пользу страны-агрессора?

МН17 и власти РФ. О чем говорят новые подробности международного расследования авиакатастрофы?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера. 21:00.



Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)

Тимофей Милованов, министр экономики Украины

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко"

Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"

Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”

Александр Мартыненко, главный редактор "Интерфакс-Украина"

Николай Сольский, нардеп от “Слуги Народа”, председатель аграрного комитета ВР

Роман Лещенко, уполномоченный Президента по вопросам земли

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина"

Артур Герасимов, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”

Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа"

Юрий Швец, бывший разведчик КГБ

Николай Стрижак, председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины

Они говорят, а решает народ.