Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о том, как новая власть будет поднимать экономику

"Конец эпохи бедности": сезон 1. Как новая власть будет поднимать экономику? Что нам принесет бюджет-2020? Когда украинцы наконец-то разбогатеют? Спросим у политиков, чиновников и экспертов. Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера. Смотрите на наших страницах в Facebook и YouTube @shusteronline. 21:00.
Андрей Богдан, Руководитель Офиса Президента,
Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина",
Оксана Маркарова, Министр финансов Украины,
Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины,
Анна Новосад, Министр образования и науки Украины,
Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги Народа", Председатель комитета по вопросам здравоохранения,
Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской Солидарности",
Владимир Омелян, Министр инфраструктуры (2016-2019),
Никита Потураев, нардеп от "Слуги Народа",
Ярослав Юрчишин, нардеп от "Голоса".
Они говорят, а решает народ.