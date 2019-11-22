Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о медицине и расследовании самых резонансных дел.



Роман Труба: эксклюзив. Дела Порошенко - справедливость или политическое преследование?

В чьих руках здоровье нации? Сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук,

Роман Труба, директор Государственного бюро расследований,

Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги Народа", председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации,

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины,

Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца,

Людмила Васильева, доктор медицинских наук, врач-гомеопат (на связи по Skype),

Дмитрий Скопинцев, врач-невролог, врач семейной медицины, врач аюрведа,

Александр Чумак, советник министра здравоохранения Украины,

Олег Мусий, министр здравоохранения Украины (2014), организатор медицинской службы на Евромайдане,

Александра Устинова, нардеп от "Голоса",

Янина Соколова, журналист, телеведущая,

Жан-Эли Малкин, международный эксперт по здравоохранению.

Они говорят, а решает народ.