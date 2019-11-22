ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о медицине и расследовании самых резонансных дел.

Новости » Пресс-релизы     22.11.2019 - 15:49


Роман Труба: эксклюзив. Дела Порошенко - справедливость или политическое преследование?

В чьих руках здоровье нации? Сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук,

Роман Труба, директор Государственного бюро расследований,

Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги Народа", председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации,

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины,

Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца,

Людмила Васильева, доктор медицинских наук, врач-гомеопат (на связи по Skype),

Дмитрий Скопинцев, врач-невролог, врач семейной медицины, врач аюрведа,

Александр Чумак, советник министра здравоохранения Украины,

Олег Мусий, министр здравоохранения Украины (2014), организатор медицинской службы на Евромайдане,

Александра Устинова, нардеп от "Голоса",

Янина Соколова, журналист, телеведущая,

Жан-Эли Малкин, международный эксперт по здравоохранению.

Они говорят, а решает народ.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь