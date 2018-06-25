Сегодня суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей Рубана

Рубан арестован до 2 июля

Сегодня, 25 июня, в 16:00 состоится рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В.В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 УК Украины. Рассмотрение указанного ходатайства назначено 25.06.2018 в 16 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая 2018 года коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Рубана на решение суда о его аресте до 2 июля. Апелляционный суд оставил Рубана под стражей.