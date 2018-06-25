Сьогодні суд розгляне клопотання щодо продовження строку тримання під вартою Рубана

Рубана арештовано до 2 липня

Сьогодні, 25 червня, о 16:00 відбудеться розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою щодо Володимира Рубана, підозрюваного у підготовці терактів. Про це повідомила прес-служба Шевченківського районного суду міста Києва.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Рубана В.В. - підозрюваного за ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 КК України. Розгляд зазначеного клопотання призначено 25.06.2018 о 16 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31-А", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту Рубана на рішення суду про його арешт до 2 липня. Апеляційний суд залишив Рубана під вартою.