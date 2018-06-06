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Сегодня состоятся очередные переговоры с МВФ по антикоррупционному суду

НовостиПолитика    06.06.2018 - 12:38
Фото: Вадим Денисенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Вадим Денисенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переговоры пройдут в формате видеоконференции

В среду, 6 июня, представителями власти будут проведены очередные переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пока окончательного и согласованного варианта этой статьи законопроекта об антикоррупционном суде нет. Вечером состоится очередной раунд переговоров", - заявил Денисенко.

По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции с представителями МВФ.

"Это будет скайп-конференция. Где физически она произойдет, не знаю. Насколько я понимаю в 17:00-18:00 они (переговоры - ред.) начнутся", - заявил Денисенко.

Напомним, заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина заявил, что если программа МВФ не возобновится до июля, это не значит, что сразу все станет плохо.

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Теги публикации: переговоры, МВФ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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