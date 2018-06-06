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Сьогодні відбудуться чергові переговори з МВФ по антикорупційному суду

НовиниПолітика    06.06.2018 - 12:38
Фото: Вадим Денисенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Вадим Денисенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Переговори відбуватимуться в форматі відеоконференції

В середу, 6 червня, представниками  влади будуть проведені чергові переговори з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наразі остаточного та погодженого варіанта цієї статті законопроекту про антикорупційний суд немає. Ввечері відбудеться черговий раунд переговорів", - заявив Денисенко.

За його словами, переговори відбуватимуться в форматі відеоконференції з представниками МВФ.

"Це буде скайп-конференція. Де фізично вона відбудеться, не знаю. Наскільки я розумію о 17:00-18:00 вони (переговори, - ред.) розпочнуться", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що якщо програма МВФ не відновиться до липня, це не означає, що одразу все стане погано.

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Теги публікації: переговори, МВФ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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