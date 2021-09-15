Сегодня "Шахтер" стартует в группе ЛЧ матчем против "Шерифа": букмекеры дали прогноз

Сегодня, 15 сентября, в Тирасполе донецкий "Шахтер" сыграет свой первый матч группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/2022 против местного "Шерифа". Букмекеры фаворитом противостояния называют именно украинский клуб.

Так, по данным экспертов Favbet, на победу "Шахтера" букмекеры дают коэффициент 1.84 (52%), на "Шериф" - 4.90 (20%), на ничейный результат - 3.50 (28%). Самым реальным счетом матча называют минимальную победу "горняков" 1:0 - коэффициент 6.20. К примеру, на успех клуба из Тирасполя с таким же счетом принимают ставки с коэффициентом 11.00.

Перед матчем наставник донецкого клуба Роберто Де Дзерби отметил, что не стоит думать, что "Шахтер" является фаворитом в игре с "Шерифом".

"Мы готовы. Матч с "Шерифом" очень важен, и я не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать, потому что они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы… Неважно, фавориты мы перед матчем с "Шерифом" или нет. Точно так же я не смотрю, является ли на бумаге "Интер" или "Реал" фаворитом перед встречей с нами. "Шахтер" может уступить всем этим командам, но я уверен, что может и выиграть у них всех. Поэтому мы просто должны думать о себе", - сказал наставник "горняков".

В свою очередь коуч "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб, который вывел тираспольский клуб впервые в истории в групповой этап ЛЧ, заявил, что его команда готова дать бой всем грандам европейского футбола.

"Мы очень счастливы и рады быть участниками группового этапа Лиги чемпионов. Сбылась наша мечта. Я горд за клуб "Шериф". Эмоции зашкаливают… Да, многие считают нас аутсайдерами, но мы с этим не согласны. Мы готовы к турниру", - отметил Вернидуб.

Также он добавил, что недооценка со стороны соперника может помочь его команде добыть положительный результат.

"Шахтер" нам хорошо знаком. Это сильная команда, где играет много высококвалифицированных бразильцев. Если со стороны наших соперников будет недооценка, то это плюс для нас. Будем сражаться, будем стремиться играть в хороший футбол", - добавил главный тренер "Шерифа".

Ориентировочные составы

"Шериф": Атанасиадис - Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джулиен - Тилл, Аддо - Траоре, Коловос, Янсане - Кастаньеда

"Шахтер": Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Антонио - Тете, Педриньо, Фернандо - Траоре

Где смотреть

Поединок состоится в Тирасполе в 19:45 по Киеву. Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.