Сьогодні "Шахтар" стартує в групі ЛЧ матчем проти "Шерифа": букмекери дали прогноз

Сьогодні, 15 вересня, в Тирасполі донецький "Шахтар" зіграє свій перший матч групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 проти місцевого "Шерифа". Букмекери фаворитом протистояння називають саме Український клуб.

Так, за даними експертів Favbet, на перемогу "Шахтаря" букмекери дають коефіцієнт 1.84 (52%), на "Шериф" - 4.90 (20%), на нічийний результат - 3.50 (28%). Найреальнішим рахунком матчу називають мінімальну перемогу "гірників" 1:0 - коефіцієнт 6.20. Наприклад, на успіх клубу з Тирасполя з таким же рахунком приймають ставки з коефіцієнтом 11.00.

Перед матчем наставник донецького клубу Роберто Де Дзербі зазначив, що не варто думати, що "Шахтар" є фаворитом у грі з "Шерифом".

"Ми готові. Матч з "Шерифом" дуже важливий, і я не думаю, що футболістів потрібно сильно мотивувати, тому що вони прекрасно знають, що самі повинні бути добре мотивовані... неважливо, фаворити ми перед матчем з "Шерифом" чи ні. Точно так само я не дивлюся, чи є на папері "Інтер" або "Реал" фаворитом перед зустріччю з нами. "Шахтар" може поступитися всім цим командам, але я впевнений, що може і виграти у них усіх. Тому ми просто повинні думати про себе", - сказав наставник"гірників".

Своєю чергою коуч "Шерифа" українець Юрій Вернидуб, який вивів Тираспольський клуб вперше в історії в груповий етап ЛЧ, заявив, що його команда готова дати бій всім грандам європейського футболу.

"Ми дуже щасливі і раді бути учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. Збулася наша мрія. Я гордий за клуб "Шериф". Емоції зашкалюють... так, багато хто вважає нас аутсайдерами, але ми з цим не згодні. Ми готові до турніру", - зазначив Вернидуб.

Також він додав, що недооцінка з боку суперника може допомогти його команді здобути позитивний результат.

"Шахтар" нам добре знайомий. Це сильна команда, де грає багато висококваліфікованих бразильців. Якщо з боку наших суперників буде недооцінка, то це плюс для нас. Будемо битися, будемо прагнути грати в хороший футбол", - додав головний тренер "Шерифа".

Орієнтовні склади

"Шериф": Атанасіадіс - Крістіано, Арболеда, Дуланто, Джулієн - Тілл, Аддо - Траоре, Коловос, Янсане - Кастаньєда

"Шахтар": Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвієнко - Майкон, Антоніо - Тете, Педриньо, Фернандо - Траоре

Де дивитися

Поєдинок відбудеться в Тирасполі о 19:45 за Києвом. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.