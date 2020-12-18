Сегодня Рада заслушает Шмыгаля и рассмотрит еще один кадровый вопрос

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Сегодня, 18 декабря, в Верховной раде выступит премьер-министр Денис Шмыгаль. Он будет представлять кандидатуру Юлии Лапутиной на должность министра по вопросам ветеранов.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Всего парламент сегодня планирует рассмотреть более 40 вопросов. Среди них в частности законопроект президента Владимира Зеленского № 3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления. Данный проект будет рассмотрен повторно в первом чтении.

Также на повестке дня депутатов законопроекты № 4423, 4423-1, 4423-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно дополнительной поддержки бизнеса в связи с усилением карантинных мероприятий".

Напомним, 16 декабря ВР уволила министра ветеранов Сергея Бессараба.

Вчера парламент назначил Сергея Шкарлета на должность полноценного министра образования. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности министра.

Также Рада вчера провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.