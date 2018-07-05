Сьогодні відзначається річниця визволення Слов'янська та Краматорська

Українські військовослужбовці 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ

Військовослужбовці - учасники Антитерористичної операції (АТО) 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область), які майже 3 місяці перебували під ворожою окупацією.

Так, протягом 5-6 липня міста Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка та Костянтинівка повернулися під контроль України. Окупація міст тривала 85 днів.

Звільнення північних міст Донбасу називають одним з ключових моментів Антитерористичної операції, заявили в Донецькій обласній державній адміністрації. Зокрема, вирішальними у визволенні міст стали бойові дії навколо міста Слов'янськ. Бої за місто тривали з квітня по липень 2014 року.

Як відомо, активні дії українських військових за звільнення міст почалися 3 липня. Тоді сили АТО почали зачистку Миколаївки, яку повністю звільнили наступного дня.

Вночі 4 липня українські військові захопили штаб бойовиків у Бахмуті. Після нетривалих переговорів проросійські найманці покинули місто.

В ніч на 5 липня окупанти залишили Слов'янськ. Сили АТО увійшли в Краматорськ в той же день. Тоді бойовики почали залишати свої позиції пізно вночі.

Зазначимо, що під час відступу бойовики втратили від 200 до 400 солдатів, а також близько 10 одиниць важкої техніки.

"Сьогодні жителі Слов'янська та Краматорська відчувають себе вільними громадянами української держави і господарями рідної землі. Чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир у ці міста. Слава українським воїнам! Донбас був, є і буде українським!", - заявив президент України Петро Порошенко.

Сьогодні жителі Слів'янська та Краматорська відчувають себе вільними громадянами Української держави та господарями рідної землі.



Чотири роки тому наші мужні захисники повернули світ у ці міста. Слава українським воїнам!



Донбас був, є і буде українським!#ДонбасЦеУкраїна pic.twitter.com/Y07gQu9JLp — Петро Порошенко (@poroshenko) July 5, 2018

Також сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що вся Україна повинна бути зосереджена на звільнення окупованих територій Донбасу.

"4 роки тому ми звільнили окуповані Росією і її найманцями Слов'янськ та Краматорськ. Неодмінно звільнимо і все інше. За ці 4 роки ми стали краще, але це тільки початок. Повинні бути згуртованими і зосередженими на своій меті", - заявив Клімкін.