Сьогодні відзначається річниця визволення Слов'янська та Краматорська

Українські військовослужбовці 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ
Військовослужбовці - учасники Антитерористичної операції (АТО) 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область), які майже 3 місяці перебували під ворожою окупацією.
Так, протягом 5-6 липня міста Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка та Костянтинівка повернулися під контроль України. Окупація міст тривала 85 днів.
Звільнення північних міст Донбасу називають одним з ключових моментів Антитерористичної операції, заявили в Донецькій обласній державній адміністрації. Зокрема, вирішальними у визволенні міст стали бойові дії навколо міста Слов'янськ. Бої за місто тривали з квітня по липень 2014 року.
Як відомо, активні дії українських військових за звільнення міст почалися 3 липня. Тоді сили АТО почали зачистку Миколаївки, яку повністю звільнили наступного дня.
Вночі 4 липня українські військові захопили штаб бойовиків у Бахмуті. Після нетривалих переговорів проросійські найманці покинули місто.
В ніч на 5 липня окупанти залишили Слов'янськ. Сили АТО увійшли в Краматорськ в той же день. Тоді бойовики почали залишати свої позиції пізно вночі.
Зазначимо, що під час відступу бойовики втратили від 200 до 400 солдатів, а також близько 10 одиниць важкої техніки.
"Сьогодні жителі Слов'янська та Краматорська відчувають себе вільними громадянами української держави і господарями рідної землі. Чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир у ці міста. Слава українським воїнам! Донбас був, є і буде українським!", - заявив президент України Петро Порошенко.
Сьогодні жителі Слів'янська та Краматорська відчувають себе вільними громадянами Української держави та господарями рідної землі.— Петро Порошенко (@poroshenko) July 5, 2018
Чотири роки тому наші мужні захисники повернули світ у ці міста. Слава українським воїнам!
Донбас був, є і буде українським!#ДонбасЦеУкраїна pic.twitter.com/Y07gQu9JLp
Також сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що вся Україна повинна бути зосереджена на звільнення окупованих територій Донбасу.
"4 роки тому ми звільнили окуповані Росією і її найманцями Слов'янськ та Краматорськ. Неодмінно звільнимо і все інше. За ці 4 роки ми стали краще, але це тільки початок. Повинні бути згуртованими і зосередженими на своій меті", - заявив Клімкін.
4 роки тому ми звільнили окуповані Росією та її найманцями слов'янськ та Краматорськ. Неодмінно звільнимо і все інше. За ці 4 роки ми стали кращими, але це лише початок. Маємо бути згуртованими та зосередженими на своїй меті. pic.twitter.com/JCo4BaivS8— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 5, 2018