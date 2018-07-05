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Сьогодні відзначається річниця визволення Слов'янська та Краматорська

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 13:20
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Українські військовослужбовці 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ

Військовослужбовці - учасники Антитерористичної операції (АТО) 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область), які майже 3 місяці перебували під ворожою окупацією.

Так, протягом 5-6 липня міста Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка та Костянтинівка повернулися під контроль України. Окупація міст тривала 85 днів.

Звільнення північних міст Донбасу називають одним з ключових моментів Антитерористичної операції, заявили в Донецькій обласній державній адміністрації. Зокрема, вирішальними у визволенні міст стали бойові дії навколо міста Слов'янськ. Бої за місто тривали з квітня по липень 2014 року.

Як відомо, активні дії українських військових за звільнення міст почалися 3 липня. Тоді сили АТО почали зачистку Миколаївки, яку повністю звільнили наступного дня.

Вночі 4 липня українські військові захопили штаб бойовиків у Бахмуті. Після нетривалих переговорів проросійські найманці покинули місто.

В ніч на 5 липня окупанти залишили Слов'янськ. Сили АТО увійшли в Краматорськ в той же день. Тоді бойовики почали залишати свої позиції пізно вночі.

Зазначимо, що під час відступу бойовики втратили від 200 до 400 солдатів, а також близько 10 одиниць важкої техніки.

"Сьогодні жителі Слов'янська та Краматорська відчувають себе вільними громадянами української держави і господарями рідної землі. Чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир у ці міста. Слава українським воїнам! Донбас був, є і буде українським!", - заявив президент України Петро Порошенко.

Також сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що вся Україна повинна бути зосереджена на звільнення окупованих територій Донбасу.

"4 роки тому ми звільнили окуповані Росією і її найманцями Слов'янськ та Краматорськ. Неодмінно звільнимо і все інше. За ці 4 роки ми стали краще, але це тільки початок. Повинні бути згуртованими і зосередженими на своій меті", - заявив Клімкін.

 

 

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Теги публікації: Краматорськ, Слов'янськ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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