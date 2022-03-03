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Сегодня нас хотели уничтожить, - мэр Мариуполя обратился к жителям города

Автор: Наталья Скороход

Мариуполь пережил самый тяжелый день за все 7 лет войны. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

"Сегодня был самый тяжелый и жестокий день за все 7 дней войны. Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные Силы Украины, Национальная Гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами", - заявил мэр.

По его словам, оккупанты повредили в результате обстрелов критично важную инфраструктуру. Поэтому коммунальные службы города будут стараться сделать все возможное, чтоб вернуть в дома горожан свет, газ и воду.

"Сегодня наши героические врачи живут в наших больницы и спасают нас с вами. Да и вы, дорогие мариупольцы - большие герои. Мы с вами сегодня боремся за нашу свободу. За нашу землю. За наш родной Мариуполь. Мы ни на кого не нападали. Мы у себя дома. А значит с нами Бог. С нами Правда. А значит с нами будет Победа", - сказал мэр Мариуполя.

Напомним, что оккупанты обстреляли важное предприятие Мариуполя. Это ставит под угрозу жизнедеятельность города.

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