Сегодня нас хотели уничтожить, - мэр Мариуполя обратился к жителям города

"Сегодня был самый тяжелый и жестокий день за все 7 дней войны. Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные Силы Украины, Национальная Гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами", - заявил мэр.

По его словам, оккупанты повредили в результате обстрелов критично важную инфраструктуру. Поэтому коммунальные службы города будут стараться сделать все возможное, чтоб вернуть в дома горожан свет, газ и воду.

"Сегодня наши героические врачи живут в наших больницы и спасают нас с вами. Да и вы, дорогие мариупольцы - большие герои. Мы с вами сегодня боремся за нашу свободу. За нашу землю. За наш родной Мариуполь. Мы ни на кого не нападали. Мы у себя дома. А значит с нами Бог. С нами Правда. А значит с нами будет Победа", - сказал мэр Мариуполя.