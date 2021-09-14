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Сегодня метро в Киеве будет работать на час дольше

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Вторник 14 сентября 2021 09:21
Сегодня метро в Киеве будет работать на час дольше Фото: метро в Киеве будет работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ночь с 14 на 15 сентября метрополитен в Киеве продолжит работу. Подземка будет работать на час дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".

Работу метро продлят из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон). Игра начнется в 22:00.

"Работа метрополитена будет продлена на один час", - предупредили в пресс-службе метро.

Кроме того, возможно ограничение (закрытии) на вход станций:

  • "Олимпийская" (перед началом и после футбольного матча)
  • "Дворец спорта" (после игры)
  • "Площадь Льва Толстого" (после игры)

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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