Сегодня метро в Киеве будет работать на час дольше
Фото: метро в Киеве будет работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ночь с 14 на 15 сентября метрополитен в Киеве продолжит работу. Подземка будет работать на час дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".
Работу метро продлят из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон). Игра начнется в 22:00.
"Работа метрополитена будет продлена на один час", - предупредили в пресс-службе метро.
Кроме того, возможно ограничение (закрытии) на вход станций:
- "Олимпийская" (перед началом и после футбольного матча)
- "Дворец спорта" (после игры)
- "Площадь Льва Толстого" (после игры)
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.