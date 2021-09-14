Сьогодні метро в Києві працюватиме на годину довше
Фото: метро в Києві працюватиме на годину довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
У ніч з 14 на 15 вересня метрополітен у Києві продовжить роботу. Підземка працюватиме на годину довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".
Роботу метро продовжать через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон). Гра почнеться о 22:00.
"Роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину", - попередили у прес-службі метро.
Крім того, можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- "Олімпійська" (перед початком та після футбольного матчу)
- "Палац спорту" (після гри)
- "Площа Льва Толстого" (після гри)
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.