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Сьогодні метро в Києві працюватиме на годину довше

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Вівторок 14 вересня 2021 09:21
Сьогодні метро в Києві працюватиме на годину довше Фото: метро в Києві працюватиме на годину довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У ніч з 14 на 15 вересня метрополітен у Києві продовжить роботу. Підземка працюватиме на годину довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".

Роботу метро продовжать через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон). Гра почнеться о 22:00.

"Роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину", - попередили у прес-службі метро.

Крім того, можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Олімпійська" (перед початком та після футбольного матчу)
  • "Палац спорту" (після гри)
  • "Площа Льва Толстого" (після гри)

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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