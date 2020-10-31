Сегодня в Карпатах выпадет 10 см снега, - метеорологи

В течение дня 31 октября в Карпатах, в результате прохождения фронта, ожидаются значительные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпатских гор ожидается до 10 см снега.

Об этом сообщили на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

В горах температура воздуха снизится ниже 0°С, вероятен мокрый снег.

"На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается выпадение снега высотой до 10 см. Советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье", - говорится в сообщении.

Напомним, в Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в Украине будет теплая волна и последнее в этом году бабье лето.