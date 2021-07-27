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Сегодня годовщина режима "тишины" на Донбассе: в ТКГ рассказали, стало ли меньше обстрелов

Автор: РБК-Украина

Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время было зафиксировано 1995 обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Трехсторонней контактной группы в Минске.

В ТКГ отметили, что в результате объявленного перемирия, на Донбассе стало в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020.

С 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.

За время дии режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 и 154 военнослужащего получили ранения (данные штаба ООС).

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Донбассперемирие