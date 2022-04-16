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На сегодня еще опасно возвращаться в Киев, - Минобороны

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 11:36
На сегодня еще опасно возвращаться в Киев, - Минобороны Фото: замминистра обороны Анна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на середину апреля мирным жителям еще опасно возвращаться в Киев. Более точно о сроках безопасного возвращения станет известно в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Минобороны Анны Маляр на телемарафоне.

"В ближайшие недели будет более или менее понятна информация по соотношению сил, ситуации, куда все развивается, тогда можно будет говорить точнее. На сегодня это опасно", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, в связи с чем на въездах в город наблюдаются очереди.

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