Сегодня "Челси" и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА: букмекеры назвали фаворита
Сегодня, 11 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА. Его между собой разыграют прошлогодние обладатели кубков Лиги чемпионов "Челси" и Лиги Европы "Вильярреал".
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Для "Вильярреала" это будет дебютный поединок за Суперкубок УЕФА, тогда как "Челси" уже четыре раза боролся за трофей. Правда, брали "аристократы" данный трофей лишь один раз - в дебютном матче за Суперкубок в 1998 году. После были три поражения - в 2012, 2013 и 2019 годах. При этом наставник "желтой субмарины" Унаи Эмери опыт игр за Суперкубок имеет - до этого трижды боролся за титул с "Севильей", но все разы уступал.
Букмекеры считают фаворитом встречи именно "Челси" - на победу "синих" коэффициент 1.73. Для сравнения на "Вильярреал" - 5.20, а на ничью 3.80. На то, что для определения победителя в противостоянии понадобиться дополнительное время или серия пенальти - коэффициент 6.50.
Поединок пройдет в североирландском Белфасте на стадионе "Виндзор Парк" и со зрителями. Но заполнен стадион будет не полностью - из 18 500 мест допустят лишь 13 000.
Начало матча в 22:00 по Киеву. Трансляция пройдет на медиасервисе MEGOGO.