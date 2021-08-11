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Сьогодні "Челсі" і "Вільярреал" розіграють Суперкубок УЄФА: букмекери назвали фаворита

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Белфаст, Середа 11 серпня 2021 12:00
Сьогодні "Челсі" і "Вільярреал" розіграють Суперкубок УЄФА: букмекери назвали фаворита Фото: сьогодні визначиться володар Суперкубка УЄФА (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 11 серпня, відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА. Його між собою розіграють минулорічні володарі кубків Ліги чемпіонів "Челсі" і Ліги Європи "Вільярреал".

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Для "Вільярреала" це буде дебютний поєдинок за Суперкубок УЄФА, тоді як "Челсі" вже чотири рази боровся за трофей. Правда, брали "аристократи" даний трофей лише один раз - в дебютному матчі за Суперкубок в 1998 році. Після були три поразки - у 2012, 2013 та 2019 роках. При цьому наставник "жовтої субмарини" Унаї Емері досвід ігор за Суперкубок має - до цього тричі боровся за титул з "Севільєю", але всі рази поступався.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі саме "Челсі" - на перемогу "синіх" коефіцієнт 1.73. Для порівняння на "Вільярреал" - 5.20, а на нічию 3.80. На те, що для визначення переможця в протистоянні знадобитися додатковий час або серія пенальті-коефіцієнт 6.50.

Поєдинок пройде в північноірландському Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" і з глядачами. Але заповнений стадіон буде не повністю - з 18 500 місць допустять лише 13 000.

Початок матчу о 22: 00 за Києвом. Трансляція пройде на медіасервісі MEGOGO.

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