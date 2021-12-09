Байден созывает саммит за демократию: чего ожидать от встречи 110 стран

Президент США Джо Байден проведет онлайн-саммит за демократию 9-10 декабря. В списке приглашенных стран -110 государств, в том числе и Украина. России, Китая и Турции среди участников нет.

Ключевые задачи саммита

Предстоящий саммит за демократию американский президент анонсировал еще в августе этого года. Мероприятие подобного формата состоится впервые. Оно является логическим продолжением еще предвыборных заявлений Байдена. Он обещал, что защита прав и свобод человека станет приоритетным направлением внешней политики США.

Так, в августе Байден заявил, что саммит за демократию будет способствовать активизации обязательств и инициатив по трем основным темам:

защита от авторитаризма;

борьба с коррупцией;

защита прав человека.

Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии.

"Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", - анонсировали в Госдепе США.

Планируется, что мероприятие станет ежегодным. В 2022 году "после консультаций, координации и действий" по итогам первой встречи Байден собирается организовать очный саммит. На нем участники продемонстрируют прогресс, достигнутый в выполнении взятых на себя обязательств.

Кто примет участие в онлайн-встрече

На саммит демократии Вашингтон пригласил 110 стран. В мероприятии примут участие как лидеры правительств, так и представители гражданского общества и частного сектора.

На онлайн-встрече будут присутствовать государства-члены Европейского Союза, кроме Венгрии, а также Индия, Южно-Африканская Республика, Филиппины, Грузия. В списке приглашенных значится и Украина.

Азиатские союзники США - Япония и Южная Корея - приглашены на саммит. Таиланда и Вьетнама в списке участников нет.

Ближний Восток будут представлять Израиль, Ирак и Кипр. Египет и Турция в списке участников не значатся.

Россия и Китай также отсутствуют среди приглашенных. Послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Гань обвинили Америку в "менталитете времен холодной войны". По их словам, саммит спровоцирует «идеологическую конфронтацию и раскол в мире, что приведет к новому противостоянию". В частности, Китай также возмутило приглашение Тайваня, суверенитет которого Пекин оспаривает уже много лет.

Кто выступит на саммите

Согласно официальному расписанию саммита, которое оказалось в распоряжении издания Axios, открывать и закрывать двухдневную встречу будет Байден. Также планируется выступление вице-президента США Камалы Харрис.

Кроме того, с речью выступят:

временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и десятками других стран лидером государства;

гонконгский активист Натан Лоу, который попросил убежища в Великобритании после того, как Пекин ввел закон о национальной безопасности в прошлом году. Этот закон позволяет применять китайские национальные законы на территории Гонконга;

кандидат в президенты Беларуси Светлана Цихановская, которая покинула страну после того, как в прошлом году Александр Лукашенко подавил протесты в поддержку демократии.

Национальные лидеры Новой Зеландии, Ганы, Румынии, Молдовы, Ботсваны, Словакии, Швеции, Доминиканской Республики, Малави, Литвы, Замбии, Эстонии, Дании и Латвии также примут участие в различных этапах саммита.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг примет участие в дискуссии по противодействию цифровому авторитаризму.

США введут санкции в рамках саммита

В рамках саммита за демократию Министерство финансов США введет ряд санкций. По данным Reuters, ограничения коснутся лиц, которые, по версии официального Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии.



Пока ведомство не предоставил конкретную информацию о тех, кого затронут санкции. Минфин также объявит о предложениях, которые направлены на ликвидацию пробелов в законодательстве, позволяющих использовать рынок недвижимости в коррупционных целях.