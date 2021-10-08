Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Ящик Пандоры Зеленского
В прямом эфире 8 октября обсудим:
• Савик Шустер о трагедии Бабьего Яра;
• Офшоры Зеленского и «Квартала 95»: должен ли Президент объясниться?
• Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?
• Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или «Слуге народа»?
О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михаила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и «Квартала 95» – поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;
Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение «Батькивщина»;
Олег Волошин, народный депутат, «Оппозиционная платформа – за жизнь»;
Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;
Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания «РБК-Украина»;
Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение»;
Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований «Важные события»;
Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований «Слідство.Інфо».
Также мы пригласили к дискуссии народных депутатов от партии «слуга народа». К сожалению, ответа от них пока не получили.
Они говорят, а решает народ.