Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Ящик Пандоры Зеленского

В прямом эфире 8 октября обсудим:

• Савик Шустер о трагедии Бабьего Яра;

• Офшоры Зеленского и «Квартала 95»: должен ли Президент объясниться?

• Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?

• Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или «Слуге народа»?

О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михаила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и «Квартала 95» – поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;

Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение «Батькивщина»;

Олег Волошин, народный депутат, «Оппозиционная платформа – за жизнь»;

Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;

Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания «РБК-Украина»;

Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение»;

Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований «Важные события»;

Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований «Слідство.Інфо».

Также мы пригласили к дискуссии народных депутатов от партии «слуга народа». К сожалению, ответа от них пока не получили.

Они говорят, а решает народ.