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Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Путин + Лукашенко = 2295 + 1084

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 10:52

В прямом эфире 10 сентября обсудим:

  • Эксклюзивное включение генпрокурова Украины Венедиктовой из Страсбурга! Рассмотрение дела сбитого рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”
  • Будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру? Реакции на материал CNN об операции по «вагнеровцам»
  • Чем угрожает Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко?
  • Крупномасштабные военные учения российских войск в Беларуси – угроза трансатлантической безопасности?

О позиции Украины поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online.

Гости студии:

Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

Михеил Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ

Президент Грузии (2004 - 2013)

Давид Арахамия

Глава фракции партии “Слуга народа”

Сергей Соболев

Заместитель Главы фракции партии "Батькивщина"

Ирина Геращенко

Сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”

Ирина Верещук

Народный депутат, “Слуга народа”

Член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Евгений Шевченко

Народный депутат, внефракционный

Павел Латушко

Министр культуры Беларуси (2009–2012)

Член президиума координационного совета Беларуси

Татьяна Хомич

Сестра белорусского оппозиционера Марии Колесниковой

Они говорят, а решает народ.

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