Седьмой пакет санкций ЕС должен ввести полное эмбарго на нефть и газ из России, - посол

Седьмой пакет санкций Европейского союза должен включать полное эмбарго на энергоносители из Российской Федерации. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

"Что бы мы хотели видеть в седьмом пакете санкций? Мы говорим о тотальном эмбарго российских энергоносителей, то есть трубопроводной нефти, но для этого нужно решить ряд технических вопросов. Мы говорим и о газе", - отметил Ченцов.

По его словам, до отказа ЕС от российского газа еще очень далеко, но первым шагом в этом направлении может стать поиск альтернативных путей его поставки в ЕС. Также посол заявил, что в седьмом пакете санкций стоит усилить давление на финансовый сектор РФ и ввести ряд мер по блокировке российского торгового и военного флотов.