Седан Opel Insignia під американським брендом суттєво оновили: характеристики та ціни

Так, передня частина авто багато в чому повторює модель зразка 2020 року, коли грати радіатора ще були компактними, а головною відмінністю став бампер з іншими повітрозабірниками. На кормі з'явився інший бампер зі справжніми патрубками випускної системи. Ще одна прикмета нової версії GS – спойлер на кришці багажника, пофарбований у чорний колір. Крім того, темний декор з'явився по всьому кузову.

У салоні перед водієм, як і раніше, восьмидюймова панель приладів з аналоговими шкалами з боків, а центральна консоль має акуратно вписаний восьмидюймовий дисплей медіасистеми. За керування трансмісією відповідає набір клавіш на центральному тунелі.

Якщо до 2023 року Regal GS мав драйверські налаштування шасі і посилені гальма Brembo, то тепер нічого цього немає. Відроджена GS-версія повністю повторює базовий Regal. Їй навіть доступний базовий турбомотор на 1,5 літра (169 к.с., 250 Нм) поряд із 2,0-літровим двигуном (237 к.с., 350 Нм). Всі машини мають класичний дев'ятиступінчастий "автомат". Buick Regal GS повернеться на китайський ринок у другому кварталі. Базовий Regal зараз там коштує 22-24 тисячі доларів.