Seadora – всегда свежие морепродукты на столе

Дари моря – это не только вкусно и оригинально, но и очень полезно. Хотя бы раз в несколько недель употребление рыбы и других морепродуктов будет считаться полезным фактором для организма. Тем более из большого количества морепродуктов получаются очень полезные и оригинальные блюда, которыми можно украсить абсолютно любой стол.

Помощь в организации поставок предложит украинская фирма Seadora. Это прямой поставщик свежевыловленных морепродуктов, обеспечивая доставку продукции за 1-2 дня, обеспечивая свежесть, качество и сохранение всех полезных компонентов.

Ассортимент продукции

Кстати, не все дары моря являются морепродуктами. В эту категорию входят следующие предложения:

моллюски;

ракообразные;

иглокожие;

рыба;

морские водоросли.

Следует купить качественную продукцию и самостоятельно убедиться как в прекрасных вкусовых качествах, так и в пользе для организма. Приобрести товары лучше всего на сайте компании Seadora, где есть удобное разделение с ценами, актуальными фотографиями и характеристиками. Дополнительную информацию всегда можно узнать у менеджеров компании, что существенно упрощает выбор.

Полезные свойства морепродуктов

Большинство продуктов нормализуют уровень холестерина, идеально регулируют любые обменные процессы, а также положительно влияют в целом на желудочно-кишечный тракт. Белок в составе морепродуктов с легкостью усваивается, тем более в составе есть большое количество йода, а это важно для людей с больной щитовидной железой.

Низкая калорийность – это гарантия отсутствия лишнего веса. Морепродукты идеально подойдут для тех, кто хочет употребить вкусную пищу, но не хочет набирать лишние килограммы. В среднем калорийность большинства продуктов 90 ккал на 100 грамм.

Принципы деятельности Seadora

Главная цель и задача компании – предоставление на рынок исключительно качественной и свежей продукции. Повышение качества и питательности гарантируется через упрощенный вылов рыбы, последующей доставки и реализации. К тому же исключены цепочки посредников, и продукция попадает в руки конечного потребителя напрямую от заготовщика и того, кто вылавливал её.

Благодаря отлаженным схемам рыба доставляется всего за 2-3 дня, в то время как другие компании замораживают её и доставляют несколько недель. Гарантируется истинная свежесть рыбы и других продуктов, поэтому она будет положительным образом влиять на состояние организма каждого потребителя.