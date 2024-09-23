СДПН Шольца лідирує на виборах у Бранденбурзі, але ультраправі "дихають у спину", - Reuters

На місцевих виборах у німецькій землі Бранденбург лідирує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца. Друге місце з невеликим відривом посідає ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В неділю у федеральній землі Бранденбург відбулися вибори до місцевого парламенту. Протягом усієї кампанії та напередодні голосування, СДПН відставала від "Альтернативи для Німеччини", але результати вселяють надію на перемогу партії Шольца над ультраправими.

Крапля оптимізму

За попередніми офіційними результатами, опублікованими Державним виборчим комісаром, СДПН, яка керує землею навколо столиці Берліна з моменту возз'єднання у 1990 році, набрала 30,9% голосів, в той час як AfD - 29,2%.

За даними екзит-полу телеканалу ARD, три чверті виборців, які підтримали СДПН, зробили це не через переконання, а скоріше для того, щоб захиститися від ультраправої AfD. Як повідомляє ZDF, явка виборців зросла до 73% з 61% п'ять років тому.

На національному рівні СДПН набирає лише 15%, порівняно з 25,7% на федеральних виборах 2021 року. Вона поступається AfD приблизно на 20% і опозиційним консерваторам на 32%.

Водночас, як пише Reuters, AfD усе ще набирає обертів. За попередніми офіційними результатами, вона набрала 5,7 відсоткових пунктів з часу останніх виборів у Бранденбурзі в 2019 році.

Співголова політсили Тіно Хрупалла зазначив, що вона здобула суттєвий приріст серед молодих виборців - тенденція, що відбилася для ультраправих партій по всій Європі на виборах до ЄС у червні.

Усі три партії (СНПН, "Зелені" та "Вільна демократична партія"), що входять до ідеологічно неоднорідної коаліції Шольца, і разом узяті, наразі мають близько 30%, що менше, ніж у консерваторів.

"Коаліція потрапила під вогонь критики через постійні суперечки та ставлення до імміграції. На колишньому комуністичному Сході багато виборців також критично ставляться до надання зброї Україні, щоб допомогти їй відбити повномасштабне вторгнення Росії", - пише Reuters.

Агентство зазначає, що успіх СДПН може дати Шольцу невелику відстрочку від партійних дискусій про його придатність знову стати кандидатом на посаду канцлера на федеральних виборах, запланованих на вересень 2025 року, зважаючи на його непопулярність серед виборців.

Однак навряд чи це дасть йому або його партії значний поштовх, адже популярний, чинний прем'єр-міністр СДПН землі Бранденбург Дітмар Войдке, дистанціювався від Шольца під час виборчої кампанії та критикував політику федерального уряду.

Результати інших політсил

Новий лівий "Альянс Сахри Вагенкнехт" на виборах у Бранденбурзі посів третє місце з 12% голосів, випередивши консерваторів на 11,6%, що підкреслює постійні потрясіння в політичному ландшафті Німеччини, які роблять прогнози складними.

"Зелені", - один з молодших партнерів коаліції Шольца на федеральному рівні, - набрали 4,1%, що трохи нижче 5% бар'єру, який дозволяє автоматично потрапити до земельного парламенту.

Результат іншого молодшого партнера по коаліції, - "Вільних демократів", - був дуже незначним, щоб бути відображеним в опитуванні.

Оскільки "Зелені" не змогли знову потрапити до земельного парламенту Бранденбургу, СДПН Войдке не може продовжувати коаліцію з ХДС та "Зеленими". Прогнози також показують, що СДПН і ХДС не мають більшості кожна самостійно.