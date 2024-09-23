СДПГ Шольца лидирует на выборах в Бранденбурге, но ультраправые "дышат в спину", - Reuters

На местных выборах в немецкой земле Бранденбург лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Второе место с небольшим отрывом занимает ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В воскресенье в федеральной земле Бранденбург состоялись выборы в местный парламент. В течение всей кампании и накануне голосования, СДПГ отставала от "Альтернативы для Германии", но результаты вселяют надежду на победу партии Шольца над ультраправыми.

Капля оптимизма

По предварительным официальным результатам, опубликованным Государственным избирательным комиссаром, СДПГ, которая руководит землей вокруг столицы Берлина с момента воссоединения в 1990 году, набрала 30,9% голосов, в то время как AfD - 29,2%.

По данным экзит-пола телеканала ARD, три четверти избирателей, поддержавших СДПГ, сделали это не из-за убеждений, а скорее для защиты от ультраправой AfD. Как сообщает ZDF, явка избирателей выросла до 73% с 61% пять лет назад.

На национальном уровне СДПГ набирает лишь 15% по сравнению с 25,7% на федеральных выборах 2021 года. Она уступает AfD примерно на 20% и оппозиционным консерваторам на 32%.

В то же время, как пишет Reuters, AfD все еще набирает обороты. По предварительным официальным результатам, она набрала 5,7 процентных пунктов со времени последних выборов в Бранденбурге в 2019 году.

Сопредседатель политсилы Тино Хрупалла отметил, что она получила существенный прирост среди молодых избирателей - тенденция, отразившаяся для ультраправых партий по всей Европе на выборах в ЕС в июне.

Все три партии (СНПГ, "Зеленые" и "Свободная демократическая партия"), входящие в идеологически неоднородную коалицию Шольца, и вместе взятые, сейчас имеют около 30%, что меньше, чем у консерваторов.

"Коалиция попала под огонь критики из-за постоянных споров и отношения к иммиграции. На бывшем коммунистическом Востоке многие избиратели также критически относятся к предоставлению оружия Украине, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России", - пишет Reuters.

Агентство отмечает, что успех СДПГ может дать Шольцу небольшую отсрочку от партийных дискуссий о его пригодности снова стать кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах, запланированных на сентябрь 2025 года, учитывая его непопулярность среди избирателей.

Однако вряд ли это даст ему или его партии значительный толчок, ведь популярный, действующий премьер-министр СДПГ земли Бранденбург Дитмар Войдке, дистанцировался от Шольца во время избирательной кампании и критиковал политику федерального правительства.

Результаты других политсил

Новый левый "Альянс Сахры Вагенкнехт" на выборах в Бранденбурге занял третье место с 12% голосов, опередив консерваторов на 11,6%, что подчеркивает постоянные потрясения в политическом ландшафте Германии, которые делают прогнозы сложными.

"Зеленые", - один из младших партнеров коалиции Шольца на федеральном уровне, - набрали 4,1%, что чуть ниже 5% барьера, который позволяет автоматически попасть в земельный парламент.

Результат другого младшего партнера по коалиции, - "Свободных демократов", - был слишком незначительным, чтобы быть отраженным в опросе.

Поскольку "Зеленые" не смогли снова попасть в земельный парламент Бранденбурга, СДПГ Войдке не может продолжать коалицию с ХДС и "Зелеными". Прогнозы также показывают, что СДПГ и ХДС не имеют большинства каждая самостоятельно.