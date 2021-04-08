Сдержанные и ответственные: США поддерживают позицию Украины по эскалации агрессии России

Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Вашингтон поддерживает "сдержанную и ответственную позицию" Украины на фоне эскалации российской агрессии. США призывают Киев продолжать этот подход.

Об этом шла речь на онлайн-конференции , которую организовал Американско-украинский деловой совет.

"Россия совершает шаги, которые усиливают обеспокоенность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - сказал Кент.

Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность накоплением российских сил возле украинской границы, а также отправкой Россией своих военных кораблей в Черное море под видом учений.

Беспокойство у Вашингтона, по словам Кента, также вызывает агрессивная кампании дезинформации со стороны России, в частности заявления пресс-секретаря Кремля и главы российского МИД.