ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сдержанные и ответственные: США поддерживают позицию Украины по эскалации агрессии России

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 20:59
Сдержанные и ответственные: США поддерживают позицию Украины по эскалации агрессии России Фото: Джордж Кент (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Вашингтон поддерживает "сдержанную и ответственную позицию" Украины на фоне эскалации российской агрессии. США призывают Киев продолжать этот подход.

Об этом шла речь на онлайн-конференции, которую организовал Американско-украинский деловой совет.

"Россия совершает шаги, которые усиливают обеспокоенность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - сказал Кент.

Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность накоплением российских сил возле украинской границы, а также отправкой Россией своих военных кораблей в Черное море под видом учений.

Беспокойство у Вашингтона, по словам Кента, также вызывает агрессивная кампании дезинформации со стороны России, в частности заявления пресс-секретаря Кремля и главы российского МИД.

Напомним, недавно в поддержке Украины на фоне российской агрессии заверили в НАТО. Члены НАТО обвинили Россию в подрыве ситуации на Донбассе.

Помочь противостоять российской агрессии пообещали сегодня в Польше. Глава польского МИД заявил, что Украина имеет право защищаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Украина Госдеп агрессия РФ
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину