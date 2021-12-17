Сделайте чудо: Цитрус открыл магазин самых важных подарков для онкобольных детей

День Святого Николая и новогодние праздники дети ждут больше всего из-за возможности получить желанные подарки и сладости. Кто-то мечтает о новом планшете или смартфоне, а кто-то мечтает о домашнем любимце. Но есть и такие дети, которые мечтают совсем о другом. К примеру, – чтобы провести праздники не в больнице, а дома с семьей. Рак ведь не знает выходных, или праздников, как День святого Николая или Рождество.

Сотни онкобольных детей по всей стране вынуждены встречать новогодние праздники в больницах, ведь борьба с раком – это ежедневное противостояние болезни. И для таких детей очень нужны другие вещи, из которых:

Безопасные капельницы

Поддержка организма во время лечения

Запас питательных веществ

Средства для безопасного введения химиопрепаратов

И это не полный список того, что может помочь ребенку забыть о болезни, по крайней мере на праздники.

Сделайте подарок онкобольным детям и Цитрус подарит 300 бонусных гривен на ваш бонусный счет

Поэтому Цитрус, вместе с Благотворительным фондом "Таблеточки", создали виртуальный "Магазин подарков на здоровье", где можно сделать по-настоящему важный подарок онкобольным детям и приблизить их к выздоровлению.

Цель такого шопа – подарить дополнительные силы для лечения, запас уверенности или спокойные ночи для мам в больницах.

В свою очередь, 15 января Цитрус подарит промокод на 300 гривен для будущих покупок за каждый благотворительный взнос для того, чтобы мотивировать сознательных и небезразличных людей на помощь онкобольным детям!

Попробуйте себя в роли волшебника и подарите детям чудо к праздникам! Помочь онкобольным детям подарком можно всего в несколько щелчков.

Для кого-то это стоимость двух чашек кофе, а для детей – важный шаг к выздоровлению.

Відрізнятись дозволено!