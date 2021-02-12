Не сделано в Украине. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней?

- Что нам будут колоть?

- Почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским?

- Поддерживает ли власть украинских производителей?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней

Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга народа », глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии»;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска;

Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины;

Владимир Приходько, глава наблюдательного совета, президент ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Они говорят, а решает народ.