Не сделано в Украине. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- Готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней?
- Что нам будут колоть?
- Почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским?
- Поддерживает ли власть украинских производителей?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга народа », глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии»;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска;
Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины;
Владимир Приходько, глава наблюдательного совета, президент ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».
Они говорят, а решает народ.