Сделано в Германии - 160 лет компании Opel!

21 января 2022 года компании Opel исполняется 160 лет. Opel входит в число мировых автопроизводителей с интереснейшей историей и богатыми традициями. В 2019 году марка с размахом отметила 120-летие начала производства автомобилей, но на самом деле история компании Opel началась почти на 40 лет раньше.

Факт 1. Вначале был Адам

После нескольких лет работы подмастерьем слесаря в разных странах Европы Адам Опель 21 января 1862 года открывает собственное производство швейных машин в родном Рюссельсхайме, небольшом городке в центральной части Германии, закладывая основу компании Opel. Самая первая выпущенная швейная машинка Opel до сих пор бережно хранится в музее компании под защитным стеклянным колпаком. Производство швейных машин было закончено в 1911 году выпуском миллионного экземпляра.

Факт 2. Два колеса

В 1886 году Адам Опель входит в быстро развивающийся и прибыльный бизнес по производству велосипедов, тем самым обеспечивая своей компании вторую точку опоры. Сыновья Адама Опеля, будучи увлеченными спортсменами, многократно побеждали в соревнованиях на велосипедах собственного производства. За период с 1886 по 1938 год, когда Opel сосредоточился исключительно на производстве автомобилей, было выпущено 2,5 миллиона велосипедов, что позволило компании стать крупнейшим производителем велосипедов в мире. Кроме велосипедов Opel также выпускал мотоциклы, авиационные двигатели и моторизованные плуги.

Факт 3. Четыре колеса

В 1899 году в Рюссельсхайме начинается выпуск «Патентованного автомобиля "Опель" системы Лутцмана», что положило начало всем известной автомобильной истории компании Opel.

Историю компании Opel очень легко проследить по метаморфозам с ее логотипом – сначала это аббревиатура имени владельца на первом продукте компании – швейной машине, потом это стилизованный дирижабль – символ инноваций и технического прогресса и, наконец, легендарная молния, которая украшает все модели бренда с 1964 года.

Резюме

На сегодняшний день выпущено более 70 миллионов автомобилей Opel, заводы компании расположены в 10 странах мира, а вклад компании Opel в мировое автомобилестроение и автобизнес сложно переоценить:

1924 – опубликованы первые в мире стандарты качества производства и продаж автомобилей, введены единые цены.

1931 – создание первого клиентского сервиса в автобизнесе

1935 – запатентован раздельный тип производства двигателя – шасси – кузова

1953 – Opel Olimpia Rekord – первый универсал в Европе.

1971 – первый в мире гоночный электромобиль Opel GT (188 км/ч).

1981 – первое применение экологосовместимых/водоосновных красок

1981 – первое применение безасбестовых фрикционных дисков сцепления

1985 – первое использование каталитического нейтрализатора

1986 – первая разработка автомобиля со сниженными показателями выхлопа (Opel Omega)

1995 – Opel первым включает в базовую комплектацию автомобиля 2 фронтальные подушки безопасности.

1996 - Opel становится первым в мире производителем, объединившим преимущества четырехклапанного цилиндра с системой прямого впрыска и турбонаддувом в дизельных легковых автомобилях.

120 лет производства автомобилей: история в деталях

В 1899 году – через четыре года после смерти основателя компании Адама Опеля – Софи Опель по совету своих сыновей Карла, Вильгельма и Фридриха открыла производство автомобилей. То, что началось в слесарной мастерской в Рюссельсхайме-на-Майне с 65 изготовленных вручную патентных автомобилей Opel "System Lutzmann", уже давно стало массовым явлением: на сегодняшний день выпущено более 70 миллионов автомобилей. С самой первой минуты компания Opel стремилась к максимально эффективному производству автомобилей, чтобы сделать их доступными для каждого. Так, уже в 1924 году она первой из немецких производителей запустила особо экономичное конвейерное производство, благодаря чему Opel 4/12 PS "Laubfrosch", а также все более поздние варианты Opel 4 PS продавались как горячие пирожки. В 1930-е годы Opel P4 и Kadett (уже с несущим кузовом), оснащенные ведущими для того времени технологиями, стали настоящими народными автомобилями. Немецкое качество и немецкое инженерное искусство стали популярными и широко доступными. Этой демократизации технологий компания Opel осталась верна даже в производстве спортивных автомобилей: выпущенный в 1968 году фантастически красивый автомобиль мечты Opel GT можно было приобрести по действительно приемлемой цене.

Начиная с 1950-х годов бренд Opel добилсь успеха во всех классах автомобилей – такие модели, как Opel Kadett, Rekord и Kapitän, ознаменовали период послевоенного восстановления и экономического чуда Германии. За ними последовали настоящие иконы стиля – Opel GT, Manta и Monza. В 1980-х и 1990-х годах бестселлерами и одновременно символами объединения Германии стали Corsa, Astra и Zafira. После падения Берлинской стены и строительства завода в Айзенахе спрос на автомобили с молнией на решетке радиатора был особенно велик. В период с 1991 по 1998 год первое поколение Astra было выпущено в количестве 4,2 миллиона экземпляров – это самая массовая модель Opel всех времен! По сей день автомобилестроительная компания из Рюссельсхайма держит руку на пульсе общества и во всех сегментах предлагает технологии, которые у других марок предназначены только для дорогих автомобилей премиум-класса. Так, например, Opel предлагает адаптивные светодиодные матричные фары не только для флагманской модели Insignia, но и для компактной Astra ("Европейский автомобиль 2016 года"), то же самое относится к эргономичным активным сиденьям с сертификатом AGR (начиная с Crossland X) или к многочисленным системам помощи для повышения безопасности и комфорта (все модельные ряды).

От Lutzmann до Doktorwagen: первые годы

С покупкой автомобильного завода Фридриха Лутцмана компания Opel пополнила ряды пионеров автомобилестроения конца XIX века – таких как Daimler, Benz и Peugeot. Весной 1899 года в Рюссельсхайме был построен первый патентный автомобиль Opel "System Lutzmann". В 1901 году переделанный в гоночный автомобиль он побеждает в горной гонке Гейдельберг-Кёнигштуль – обойдя с большим отрывом в 16 автомобилей самых известных немецких автопроизводителей. Развитие молодой отрасли быстро набирает обороты. В то время как первые модели еще являлись прямыми потомками конных экипажей, в 1909 году Opel презентует ультрасовременный небольшой автомобиль по весьма конкурентоспособной цене. 4/8 PS Opel Doktorwagen оснащен четырехцилиндровым рядным двигателем собственной разработки и производства компании Opel. В рекламном проспекте Opel обещает, что новинка идеально подходит "врачам, ветеринарам и юристам". Doktorwagen предлагается по цене от 4000 до 5000 марок, в то время как многие автомобили того времени стоят порядка 20 000 марок. Так из престижной игрушки для богатых и знаменитых, автомобиль превратился в доступное транспортное средство для значительно более широкого круга клиентов – благодаря Doktorwagen.

От Laubfrosch до Kadett: массовая автомобилизация

В 1924 году Фридрих Опель, который к тому времени дорос до главного конструктора, и его брат Вильгельм внедряют на Opel конвейерное производство. Первыми этот метод, способствующий сокращению затрат в промышленном автомобилестроении, ввели заводы компании Ford в Америке в 1913 году. Компания Opel всегда внимательно следила за прогрессивными разработками в других странах. Адам Опель во время своих многолетних путешествий по Франции увлекся производством швейных машинок, а с 1902 года важный импульс в производстве автомобилей в Рюссельсхайме придало сотрудничество с компанией Darracq. Затем братья Опель создают инновационный 4/12 PS "Laubfrosch". Благодаря конвейерному производству двухместный автомобиль с максимальной скоростью 60 км/ч доступен за 3900 золотых марок. Позже "Wagen für Jedermann" (автомобиль для всех) можно будет купить за 1930 рейхсмарок. В последующие годы на технической базе Laubfrosch создается целое семейство автомобилей. Всего до 1931 года было выпущено 119 484 экземпляра моделей Opel 4 PS.

Таким же революционным, как эти автомобили в 1920-е годы, был и Kadett для 1930-х годов. Автомобильный прогресс идет семимильными шагами. Kadett приходит на смену успешному Opel P4 и дебютирует в 1936 году с несущим стальным кузовом, независимой передней подвеской, четырехцилиндровым четырехтактным двигателем и гидравлическими барабанными тормозами. Цены значительно ниже, чем у прямых конкурентов. В 1938 году "обычный седан" Opel Kadett можно было купить за вполне демократичные 1795 марок.

В 1962 году название Kadett было возрождено. С выпуском на рынок Kadett A компания Opel подняла планку стандартов еще выше. В то время как многие модели конкурентов по-прежнему обходились двухтактными моторами или двигателями с задним расположением и воздушным охлаждением, новоиспеченная модель привлекала своим комфортным четырехцилиндровым двигателем с водяным охлаждением, тихой четырехступенчатой коробкой передач и широким выбором вариантов кузова – от купе до универсала (Caravan).

От Olympia Rekord до моделей KAD: все престижнее и престижнее

Первым послевоенным Opel с полностью новой конструкцией был Olympia Rekord. Этот автомобиль с кузовом "понтон" (со слившимися в единую линию передними и задними крыльями) и хромированной "акульей пастью" провозгласил в 1953 году новую эру. Дизайн цитирует стиль больших американских седанов – именно то, что нужно для зарождающегося экономического чуда. Тот, кто добился успеха в жизни, хочет показывать это снова и снова. Одновременно дебютирует новый тип автомобиля – Olympia Rekord Caravan, стильный универсал для всей семьи. А лестница успеха ведет все выше: в 1954 году на рынке появляется совершенно новый Opel Kapitän, в 1960 году выходит Opel Rekord P2, в 1963 году за ним следует Rekord A – с дисковыми тормозами, а вскоре после этого даже с шестицилиндровым двигателем. Модель Rekord среднего класса – будь то купе, универсал или седан – становится в молодой Федеративной Республике Германии синонимом нового среднего класса. До 1965 года компания Opel выпустила 882 433 экземпляра Rekord A. Этот успех открыл двери для "большой тройки", и в 1964 году в высшем классе появляются три модели – Kapitän, Admiral и Diplomat. Поколение "B" этих так называемых моделей KAD может похвастаться уникальной плавностью хода благодаря легендарной задней подвеске De Dion. В 1968 году компания Opel во всех своих моделях легковых автомобилей внедряет травмобезопасную рулевую колонку. Инновации помогают при движении в транспортном потоке, который становится все более плотным.

От Opel GT до Calibra: новый уровень спортивности

В июне 1964 года Opel стал первой автомобилестроительной компанией в Европе, открывшей современную студию дизайна. Год спустя первый концепт-кар от европейского производителя Experimental GT празднует свою мировую премьеру на автосалоне IAA 1965 во Франкфурте. А еще через три года доведенный до серийного производства Opel GT поступил в дилерские центры и ознаменовал рождение легендарного спорткара. Благодаря крупносерийному производству GT был доступен для широкой аудитории и стал очередным хитом Opel. Такого же подхода компания из Рюссельсхайма придерживается и в последующие годы. В 1970 году стартует модель Manta, которая имеет общую техническую базу с Ascona – точно так же, как с 1989 года Calibra, "позаимствовавшая" платформу у Vectra. Топ-модель Calibra Turbo 4x4 обладала рекордно низким показателем аэродинамического сопротивления (C w 0,26) и при мощности 204 л.с. предлагала ходовые качества на уровне спорткаров почти вдвое дороже ее.

От Corsa до Ampera: бестселлеры и законодатели мод

В 1982 году компания Opel произвела настоящий фурор, выпустив автомобиль компакт-класса. Располагаясь ниже Kadett, модель Corsa A является начальной моделью программы компании и служит впечатляющей демонстрацией того, как можно добиться высокой экономичности и при этом обеспечить большое пространство при небольших габаритах без ущерба для удовольствия от вождения. Каждое поколение Corsa (от A до E) способствовало еще большей демократизации индивидуальной мобильности. На сегодняшний день продано почти 14 миллионов экземпляров этой модели. В 2019 году стартует следующее поколение Corsa, в том числе впервые с чисто электрическим приводом, которое впишет новую главу в историю успеха.

Точно так же, как модель Corsa сформировала сегмент автомобилей компакт-класса, Zafira с 1999 года задает тон в сегменте компактных вэнов с семью посадочными местами. Третий ряд сидений, который полностью убирается под пол автомобиля – просто гениальный ход первого поколения Zafira. Владельцам моделей конкурентов приходится прилагать усилия, чтобы снять дополнительные тяжелые сиденья, когда требуется освободить место в багажнике. В Zafira при габаритной длине всего 4,32 метра свободно размещаются семь человек. Кроме того, автомобиль можно использовать как компактный фургон, быстро и легко сложив сиденья и создав грузовую площадку длиной 1,56 и шириной 1,15 метра – с общей вместимостью до 1700 литров. Современный Zafira также является мастером трансформации, за несколько секунд превращаясь из фургона в комфортабельный вэн благодаря системе сидений Flex7Plus.

По стопам бестселлеров Corsa и Zafira следует еще один законодатель мод, представленный широкой публике на Женевском автосалоне 2009 года: Opel Ampera, автомобиль, который меняет представление об электромобильности. Модель 2012 года оснащена электроприводом и дополнительно к этому имеет на борту собственный источник электроэнергии – систему Range Extender для увеличения запаса хода. Это делает Ampera такой же независимой от зарядных станций, как и обычный легковой автомобиль. Следующее поколение электромобиля компания Opel представляет на Парижском автосалоне 2016 года. Благодаря самым современным литий-ионным батареям электрический запас хода (согласно NEDC) у Ampera-e теперь составляет 520 километров! При этом электродвигатель мощностью 150 кВт/204 л.с. обеспечивает Ampera‑e ускорение, как у спорткара. Уже в будущем году появится следующий электромобиль от Opel. Corsa-e с 2019 года становится еще одним убедительным аргументом в пользу электромобильности.

От Astra до Insignia: новый уровень эффективности

С новой версией Astra 2015 года компания Opel открывает для себя новый уровень эффективности. Компактный автомобиль весит на 200 кг меньше своего предшественника. Ассортимент двигателей следует так называемой концепции даунсайзинга: сокращение рабочего объема в сочетании с турбонаддувом – для снижения расхода топлива и максимальной эффективности. Впервые модель Astra оснащена суперэкономичным трехцилиндровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, а также революционными светодиодными матричными фарами. Инновационная система освещения превращает ночь в день, не допуская при этом ослепления других участников дорожного движения – уникальное решение для компакт-класса! Astra впечатляет как покупателей, так и критиков и признана "Автомобилем года" в Европе в 2016 году.

С 2008 года Insignia A стал первым автомобилем компании Opel, который распознает дорожные знаки и предлагает интеллектуальную систему освещения AFL+. Второе поколение флагманской модели Opel, как и до этого модель Astra, последовательно идет по пути повышения эффективности. Insignia становится легче, экономичнее и в то же время значительно просторнее. В качестве особого варианта комплектации спортивная модель Insignia GSi, Country Tourer, Grand Sport и Sports Tourer предлагают адаптивный полный привод с системой распределения крутящего момента (Torque Vectoring), в котором мощность от двигателя за доли секунды индивидуально перераспределяется между задними колесами. Технология, которая впервые предлагалась в такой крупносерийной модели среднего класса, как Opel Insignia.

От Mokka до Grandland X: феномен под названием кроссовер

Волшебное слово современности – кроссовер. Клиенты хотят сидеть чуточку выше, чтобы иметь лучший обзор дороги, а также в полной мере наслаждаться дальними путешествиями и приключениями. Компания Opel заблаговременно уловила эту тенденцию и с 2012 года предлагает уникальный автомобиль в сегменте "B" – Mokka. Компактный кроссовер в качестве опции также доступен с полным приводом и с самого начала пользовался огромным успехом. С 2017 года к нему присоединились Crossland X и Grandland X в компакт-классе. Все модели семейства X оснащены сиденьями, сертифицированными ассоциацией врачей-ортопедов AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V). Первоклассные эргономичные и комфортабельные сиденья уже давно стали фирменной особенностью Opel – еще 120 лет назад в патентном автомобиле "System Lutzmann" уже были удобные кожаные сиденья.

Opel сегодня: Brand mission – Zero emission

За 160 лет бренд Opel прошел путь от производителя швейных машин, велосипедов и автомобилей до высокотехнологичного поставщика услуг по обеспечению мобильности на электротяге.

"Brand mission – zero emissio" – нулевые выбросы – именно так компания определяет свою миссию.

К 2024 году все модели Opel будут доступны в электрифицированных версиях, а с 2028 года все автомобили Opel в Европе будут полностью электрическими. В настоящее время компания предлагает девять электрифицированных моделей, включая LCV. 10% продаж приходится на электромобили. Opel последовательно идет по пути электрификации: с 2025 года Opel будет производить собственные аккумуляторные элементы на заводе в Кайзерслаутерне. С помощью этой гигафабрики Opel сможет в долгосрочной перспективе оснащать 500 000 автомобилей в год высокопроизводительными аккумуляторными элементами.

Все это позволит следующим поколениям моделей, основанным на новых платформах Stellantis, стать лидерами по времени зарядки и запасу хода. Свою роль в этом сыграет меньший вес автомобилей и быстрая зарядка. Цель Opel - добиться того чтобы одна минута зарядки автомобиля позволила ему проехать 30 километров.

И, конечно, самое главное: бренд Opel остается немецким в самых традиционных значениях этого понятия – высочайшем качестве и лучших инженерных решениях. Как сказал глава Opel Уве Хохгешуртц: "Если вы хотите немецкий автомобиль, вы можете получить его только у Opel в Stellantis Group".

Opel в Украине: успешный старт и светлое будущее

1 января 2019 года управление продажами и сервисным обслуживанием бренда Opel в Украине перешло к украинскому представительству Группы PSA (сейчас Stellantis Украина). В связи с этим известный немецкий бренд ждала настоящая "перезагрузка". Согласно глобальному стратегическому плану "PACE!»", украинцы получили расширенную дилерскую сеть, широкий и современный модельный ряд, а также усовершенствованные стандарты обслуживания и сервиса.

С этого и началась новая страница для бренда Opel в Украине. Каждый новый год приносил все новые достижения для бренда и новые решения для клиентов, что позволило заново создать доверие к Opel и любовь к его продукту. Данных результатов на рынке Украины удалось достичь не только благодаря хорошо сформированной модельной линейке, а и грамотной работе бренда в стране, на что указывает развитие дилерской сети и сопутствующих услуг. Opel всегда остается с вами на связи и дает возможность ознакомиться со списком доступных сейчас автомобилей, не отходя от компьютера. А для уже существующих владельцев автомобилей Бренда предлагается предварительная запись на сервис в режиме «онлайн», что позволяет сократить процесс согласования даты и времени проведения ТО в телефонном режиме. Именно все это формирует доверие к Бренду и позволяет нарастить и укрепить свои позиции на рынке.

О бренде OPEL

Opel – один из крупнейших европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1862 году Адамом Опелем в Рюссельсхайме, Германия, а с 1899 года Opel занялся автомобилестроением.

С 2017 года немецкая марка входит в концерн Stellantis (ex-группа PSA). Вместе со своей британской дочерней маркой Vauxhall в 2018 году компания представлена в более чем 60 странах мира, продающих более миллиона автомобилей. С 2019 года интересы бренда в Украине представляет компания "Пежо Ситроен Украина", официальное представительство концерна.

В настоящее время Opel реализует свою глобальную стратегию PACE!: электрификация, мобильность и действия на опережение потребностей клиентов. К 2024 году все европейские модели легковых автомобилей будут предлагать электрический вариант. Выбранный вектор разбития должен сделать Opel стабильно прибыльным, глобальным и современным.